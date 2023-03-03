В Испании отклонили апелляцию «Кадиса». Местный чемпионат не будет приостановлен
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Административный трибунал по спорту Испании (TAD) отклонил апелляцию «Кадиса», который остался недоволен судейством в матче 17-го тура чемпионата страны с «Эльче» (1:1).
В клубе считают, что соперник сравнял счёт в моменте с явным нарушением правил, поэтому потребовал от апелляционной комиссии аннулировать результаты матча и продолжить его с 81-й минуты, когда «Эльче» забил свой мяч. Также «Кадис» потребовал временно приостановить розыгрыш чемпионата Испании. После отказа апелляционной комиссии «Кадис» обратился в TAD, но и там получил отказ. Решение окончательное, но клуб может подать новую жалобу.
Видеообзор. «Кадис» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 17-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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