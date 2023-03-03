«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в дерби и оторвалась от соперника на 16 очков
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«Црвена Звезда» обыграла «Партизан» в матче 24-го тура чемпионата Сербии. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась победой красно-белых с минимальным счётом.
Единственный гол был забит на пятой минуте встречи: аргентинский защитник Алекс Виго поразил ворота соперника после передачи ганского форварда Османа Букари. «Партизан» по ходу встречи нанёс восемь ударов по воротам хозяев, шесть из которых пришлись в створ ворот Милана Боряна, но не сумели конвертировать преимущество по этому показателю в забитый мяч. В концовке встречи прямую красную карточку получил форвард «Партизана» Рикарду Гомеш.
«Црвена Звезда» набрала 66 очков и увеличила отрыв от принципиального соперника в турнирной таблице до 16 баллов.
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