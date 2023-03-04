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Дюрица: «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Команда сможет исправить ситуацию

Дюрица: «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Команда сможет исправить ситуацию
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Обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о турнирном положении команды.

«Болельщики имеют право переживать из-за положения «Локомотива» в турнирной таблице. Конечно, такие результаты никого не могут устраивать. Думаю, у ребят в команде очень серьезный настрой на возобновление сезона.

В зимнее трансферное окно в «Локомотив» пришли хорошие футболисты, которые усилят клуб и помогут выйти из сложного положения. «Локомотив» не вылетит из РПЛ. Верю, что команда сможет исправить ситуацию в ближайший турах», — приводит слова Яна Дюрицы «РБ Спорт».

Напомним, на момент зимней паузы «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков за 17 туров.

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