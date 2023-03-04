«Надо отдать им должное, они были великолепны». Грилиш — о «Ньюкасле»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш поделился ожиданиями от матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится сегодня, 4 марта. Начало игры — в 15:30 мск.

«Это трудолюбивая, честная команда с большим количеством талантов. Думаю, что они проводят замечательный сезон, и у них классный тренер. Надо отдать им должное, они были великолепны. Они захотят оправиться от поражения в финале в прошлые выходные, поэтому нас ожидает действительно тяжёлая игра. Матч, который мы с нетерпением ждём на «Этихаде», в последнее время у нас было много выездных матчей, так что будет приятно вернуться туда.

Там играют один из моих лучших друзей по «Астон Вилле» Мэтт Таргетт и один из моих лучших друзей по сборной Англии Ник Поуп. Я с нетерпением жду возможности сыграть против них. У них есть отличные игроки на всех позициях: Бруно, Альмирон, Жоэлинтон, много талантов. Это будет тяжёлая игра, но мы с нетерпением ждем её», — приводит слова Грилиша официальный сайт «Манчестер Сити».

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