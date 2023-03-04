Педриньо попросил «Сан-Паулу» отстранить его до завершения расследования

Бразильский форвард «Сан-Паулу» Педро Габриэл (Педриньо) обратился к клубу с просьбой отстранить его до тех пор, пока не завершится расследование дела о домашнем насилии.

«Из уважения к «Сан-Паулу» и миллионам болельщиков я хотел бы сообщить вам, что в эту пятницу днём ​​с разрешения руководства клуба я попросил временно отстранить меня от деятельности. Я принял это решение, чтобы сосредоточиться на работе с властями и как можно быстрее прояснить все обвинения, выдвинутые против меня, чтобы в ближайшее время я мог возобновить свою карьеру. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить свою семью и моего менеджера, которые безоговорочно поддерживают меня», — написал футболист на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее бывшая девушка Педриньо заявила о том, что подвергалась домашнему насилию со стороны футболиста. Полиция уже приняла заявление.

Отметим, что за «Сан-Паулу» Педриньо выступает на правах аренды. Полноценный контракт футболиста принадлежит московскому «Локомотиву».