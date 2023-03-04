Воспитанник «Краснодара» Якимов — о работе барменом: в молодёжке получал 30 тысяч рублей

Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал о работе барменом во время игры за молодёжный состав краснодарского клуба.

«Когда закончил школу «Краснодара» и попал в молодёжную команду, зарплата была 30 тысяч рублей. В ресторане получал чуть больше. Чаевые для бармена в том заведении были редкостью, мой максимум — рублей пятьсот.

Учился я при этом на дневном отделении, точнее, с горем пополам пытался посещать пары. Помню бессонные ночи подготовки к сессии. Закрывал с хвостами, пересдачами — удовольствие от учебы быстро пропало», — цитирует Якимова Sport24.

Вячеслав Якимов — выпускник академии «Краснодара». За основную команду «быков» он успел провести 16 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. В декабре 2022 года «Факел» арендовал игрока до июня 2023 года.