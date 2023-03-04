«Барселона» отказалась от трансфера 19-летнего полузащитника Молейро из «Лас-Пальмас»

Президент «Лас-Пальмас» Мигель Анхель Рамирес заявил, что «Барселона» вышла из переговоров о трансфере полузащитника Альберто Молейро. В контракте игрока прописаны отступные в размере € 30 млн, которые вырастут до € 60 млн, если «Лас-Пальмас» поднимется в высший испанский дивизион.

«Летом мы достигли принципиальной договоренности с «Барселоной», но тогда ничего нельзя было сделать из за финансового фэйр-плей. Нужно учитывать, что для «Барсы» важно было сделать состав конкурентным, но не нарушить при этом финансовые правила. В такой ситуации мы не смогли найти решение. С «Барселоной» после лета мы больше не контактировали по поводу Молейро. Они сказали, что собираются следить за ним, но мы больше не разговаривали. Прямо сейчас могу сказать, что история с Барселоной» закончилась. Сейчас я думаю, что у них есть другие трансферные приоритеты», — приводит слова Рамиреса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Сегунды Молейро провёл 29 матчей и отдал восемь голевых передач.