«Спартак» — «Урал». Бикфалви вновь вывел гостей вперёд. Видео
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В эти минуты рамках 18-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023 встречаются «Спартак» и «Урал». Место проведения игры — «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартака» и «Урала».
На 64-й минуте матча нападающий екатеринбургского клуба Эрик Бикфалви завершил атаку своей команды ударом в одно касание из пределов штрафной. Голевая передача на счету вышедшего на замену Александра Юшина. Счёт в матче теперь — 2:1 в пользу «Урала».
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Помогают ему Алексей Лунёв и Дмитрий Семёнов. В роли резервного рефери выступает Анатолий Жабченко.
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