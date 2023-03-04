В РФС не стали отвечать на вопрос о возможной дисквалификации арбитра Мешкова

Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Павел Каманцев не стал отвечать на вопрос о возможной дисквалификации главного арбитра матча 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (2:2) Виталия Мешкова.

«Это будет оценено как ошибка. Если эта ошибка будет признана моими коллегами, то это повлияет на назначения. Не стал бы здесь говорить об отстранении или предвзятости. Давайте дождёмся условно вторника, чтобы узнать окончательное решение.

Показалось, что дважды долго смотрели VAR? Первый момент был сложный. Он был связан не только с тем, что было или не было нарушения. Думаю, определяли, была ли возможность сыграть в мяч или было ли намерение сыграть в мяч, от этого зависело, будет ли красная карточка. Понимая всю меру ответственности, смотрел так долго. В данной ситуации лучше дольше, но правильное решение, чем поставить пенальти и дать удаление. Могло сильно повлиять на результат команды», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.