Соболев: хочу поздравить болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом» (2:2).

«Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой 3:2. Я считаю, что забил красивый гол», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви. У «Спартака» дубль оформил Руслан Литвинов. В концовке встречи арбитр матча Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, так как мяч влетел в ворота после свистка судьи.

Москвичи набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Урал» находится на 10-й строчке. Команда Виктора Гончаренко заработала 22 очка.