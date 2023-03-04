РПЛ вернулась! «Спартак» и «Зенит» против середняков, битва «Ростова» с «Локо». LIVE

Сократят ли красно-белые отставание от чемпиона и как закончится один из ключевых матчей тура в Ростове-на-Дону?

Чемпионат России вышел из зимней спячки пятничным матчем «Факела» и «Химок» (1:1). В субботу же состоятся ещё четыре встречи 18-го тура РПЛ: «Спартак» примет «Урал», «Пари НН» приедет в гости к «Зениту», «Ахмат» зарубится с «Оренбургом», а «Ростов» будет противостоять «Локомотиву».

Несмотря на ничью Воронежа и Химок – а их игра стала самой грубой в этом сезоне – положение клубов особо не изменилось: в аутсайдерах, помимо вышеупомянутых коллективов, также «Торпедо» и «Локомотив».

И если с последними местами лиги всё понятно (кажется, борьба за выживание будет идти до последнего тура), то с чемпионской гонкой, возможно, не всё так однозначно. «Зенит» оторвался от «Спартака» на шесть очков, но при благоприятных обстоятельствах и определённом везении отыграть преимущество вполне реально.

Турнирная таблица РПЛ

И если кому-то кажется, что интриг в этом туре маловато, то это совсем не так. И вот тому подтверждения.