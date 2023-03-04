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Ростов — Локомотив. Прямая трансляция
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18-й тур РПЛ: «Спартак» — «Урал», «Зенит» — «Пари НН», «Ростов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция, где смотреть

РПЛ вернулась! «Спартак» и «Зенит» против середняков, битва «Ростова» с «Локо». LIVE
Михаил Рождественский
Артём Дзюба, Квинси Промес и Малком
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Сократят ли красно-белые отставание от чемпиона и как закончится один из ключевых матчей тура в Ростове-на-Дону?

Чемпионат России вышел из зимней спячки пятничным матчем «Факела» и «Химок» (1:1). В субботу же состоятся ещё четыре встречи 18-го тура РПЛ: «Спартак» примет «Урал», «Пари НН» приедет в гости к «Зениту», «Ахмат» зарубится с «Оренбургом», а «Ростов» будет противостоять «Локомотиву».

МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
04 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
04 марта 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
04 марта 2023, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Локомотив М
Москва

Несмотря на ничью Воронежа и Химок – а их игра стала самой грубой в этом сезоне – положение клубов особо не изменилось: в аутсайдерах, помимо вышеупомянутых коллективов, также «Торпедо» и «Локомотив».

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И если с последними местами лиги всё понятно (кажется, борьба за выживание будет идти до последнего тура), то с чемпионской гонкой, возможно, не всё так однозначно. «Зенит» оторвался от «Спартака» на шесть очков, но при благоприятных обстоятельствах и определённом везении отыграть преимущество вполне реально.

Турнирная таблица РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

И если кому-то кажется, что интриг в этом туре маловато, то это совсем не так. И вот тому подтверждения.

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