Суарес: если Бразилия хочет победить на ЧМ-2026, они должны вдесятером играть на Неймара

Нападающий «Гремио» Луис Суарес, выступавший с форвардом «ПСЖ» Неймаром за «Барселону», считает, что бразильский нападающий примет участие в чемпионате мира 2026 года. Ранее футболист заявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним.

«Верю, что Неймар сыграет на следующем чемпионате мира. Я не общался с ним, но считаю, что ему нужно попробовать. Ему будет 34? Посмотрите, как Месси в 35 попытался и получил то, что хотел. Если Бразилия хочет выиграть следующий чемпионат мира, то она должна сделать то, что Аргентина сделала с Лео: поставить 10 футболистов, которые бегают и работают на Неймара.

Месси — звезда и лучший футболист в мире, он выиграл ЧМ благодаря разнице в футбольных деталях. Это момент, который есть у уникальных игроков, у Неймара он тоже есть», — приводит слова Суареса Placar.

Фейковый Неймар гуляет по Дохе. Видеоролик: