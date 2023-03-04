Суарес: если Бразилия хочет победить на ЧМ-2026, они должны вдесятером играть на Неймара

Нападающий «Гремио» Луис Суарес, выступавший с форвардом «ПСЖ» Неймаром за «Барселону», считает, что бразильский нападающий примет участие в чемпионате мира 2026 года. Ранее футболист заявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним.
«Верю, что Неймар сыграет на следующем чемпионате мира. Я не общался с ним, но считаю, что ему нужно попробовать. Ему будет 34? Посмотрите, как Месси в 35 попытался и получил то, что хотел. Если Бразилия хочет выиграть следующий чемпионат мира, то она должна сделать то, что Аргентина сделала с Лео: поставить 10 футболистов, которые бегают и работают на Неймара.
Месси — звезда и лучший футболист в мире, он выиграл ЧМ благодаря разнице в футбольных деталях. Это момент, который есть у уникальных игроков, у Неймара он тоже есть», — приводит слова Суареса Placar.
Фейковый Неймар гуляет по Дохе. Видеоролик:
- 4 марта 2023
-
17:59
-
17:57
-
17:55
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:39
-
17:28
-
17:25
-
17:25
-
17:23
-
17:23
-
17:17
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:56
-
16:56
-
16:54
-
16:49
-
16:48
-
16:40
-
16:40
-
16:34
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:13
-
16:13
-
16:10
-
16:03