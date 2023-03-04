Суарес: если бы Неймар остался в «Барселоне», он бы выиграл «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес заявил, что если бы Неймар не перешёл из каталонского клуба во французский «ПСЖ», то смог бы выиграть «Золотой мяч» — приз, вручаемый лучшему футболисту года по версии издания France Football.
«Это откровенное заявление, но я понимаю всю ответственность. Если бы Неймар остался в «Барселоне», то он бы, безусловно, выиграл «Золотой мяч». Это моё мнение», — приводит слова Суареса Placar.
Неймар покинул «Барселону» в 2017 году. Бразильский нападающий перешёл в «ПСЖ» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. 31-летний Неймар ни разу в карьере не становился обладателем «Золотого мяча». Его контракт с «ПСЖ» действует до 2025 года.
Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ»:
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