В «Спартаке» рассказали, почему не будут обращаться в ЭСК по судейству в матче с «Уралом»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию касательно судейства главного арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).

«Почему не не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

По итогам матча московский клуб набрал 37 очков и закрепился на второй строчке российского чемпионата. В следующем туре «Спартак» встретится с «Факелом». Игра состоится в субботу, 11 марта, начало – в 16:30 мск.