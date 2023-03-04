В «Спартаке» рассказали, почему не будут обращаться в ЭСК по судейству в матче с «Уралом»

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не будет обращаться в Экспертно-судейскую комиссию касательно судейства главного арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:2).
«Почему не не будем обращаться в ЭСК? Ошибка, с нашей точки зрения, настолько очевидна, что судейское ведомство самостоятельно даст оценку эпизоду. Насколько мы знаем, такая возможность предусмотрена и это будет сделано», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
По итогам матча московский клуб набрал 37 очков и закрепился на второй строчке российского чемпионата. В следующем туре «Спартак» встретится с «Факелом». Игра состоится в субботу, 11 марта, начало – в 16:30 мск.
- 4 марта 2023
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