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Круговой: сколько очков форы над «Спартаком»? «Зенит» не следит за ним, всё зависит от нас

Круговой: сколько очков форы над «Спартаком»? «Зенит» не следит за ним, всё зависит от нас
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Защитник «Зенита» Данил Круговой признался, что в команде не следят за «Спартаком» и преимуществом над ним в турнирной таблице.

«Какое у нас преимущество в таблице перед «Спартаком»? Не скажу, не следим за ним, отталкиваемся от своей игры. Как они сыграли с «Уралом», вничью? Не знали, готовились к «Пари НН». «Зениту» нужно отталкиваться от своей игры, наш главный конкурент — мы сами. Всё зависит от нашей игры, если будем играть уверенно, забивать моменты и не пропускать, то заберём титул как можно быстрее», — сказал Круговой в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице первое место. Сегодня, 4 марта, клуб из Санкт-Петербурга обыграл дома «Пари НН» (3:0). У «Спартака» 37 очков.

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