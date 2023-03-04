Данил Круговой отреагировал на отсутствие активных болельщиков «Зенита» на матче РПЛ
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Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался об отсутствии активных болельщиков команды из Санкт-Петербурга на домашнем матче с «Пари НН» (3:0) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. Это первая домашняя встреча для «Зенита», для посещения которой требовалась карта болельщика (Fan ID).
«Первый матч без «Виража»? Тяжело, конечно. Наши болельщики — самые лучшие. Не хватает этого шума, который придаёт стадион. Однако сейчас такие времена, надеюсь, они когда-нибудь закончатся. Ждём и верим», — сказал Круговой в эфире телеканала «Матч ТВ».
Отметим, что ряд фанатских организаций практически всех команд чемпионата России отказался от посещения матчей команды в этом турнире из-за введения карты болельщика.
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