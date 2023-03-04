«Унион» потерял очки с «Кёльном», «Боруссия» М сыграла вничью с «Фрайбургом»
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Сегодня, 4 марта, проходят матчи 23-го тура чемпионата Германии. «Унион» (Берлин) не сумел обыграть «Кёльн» (0:0), потеряв очки в третьем матче Бундеслиги подряд.
Матч «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Фрайбург» также прошёл без забитых мячей. Гости сравнялись по количеству очков с «Лейпцигом».
В параллельных матчах «Майнц» минимально обыграл «Хоффенхайм», «Шальке» одержал вторую победу подряд, обыграв «Бохум» (2:0), а «Аугсбург» победил «Вердер» (2:1).
Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет дортмундская «Боруссия». Команда набрала 49 очков в 23 матчах и опережает на три очка «Баварию», сыгравшую на один матч меньше. «Унион» набрал 44 очка, «Лейпциг» и «Фрайбург» — по 42. В 20:30 мск «Бавария» начнёт играть со «Штутгартом».
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