«Унион» потерял очки с «Кёльном», «Боруссия» М сыграла вничью с «Фрайбургом»

Сегодня, 4 марта, проходят матчи 23-го тура чемпионата Германии. «Унион» (Берлин) не сумел обыграть «Кёльн» (0:0), потеряв очки в третьем матче Бундеслиги подряд.

Матч «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — «Фрайбург» также прошёл без забитых мячей. Гости сравнялись по количеству очков с «Лейпцигом».

В параллельных матчах «Майнц» минимально обыграл «Хоффенхайм», «Шальке» одержал вторую победу подряд, обыграв «Бохум» (2:0), а «Аугсбург» победил «Вердер» (2:1).

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги возглавляет дортмундская «Боруссия». Команда набрала 49 очков в 23 матчах и опережает на три очка «Баварию», сыгравшую на один матч меньше. «Унион» набрал 44 очка, «Лейпциг» и «Фрайбург» — по 42. В 20:30 мск «Бавария» начнёт играть со «Штутгартом».