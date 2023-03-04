«Локомотив» объявил, что окажет всю необходимую помощь семье скончавшегося Мурата Сасиева
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В телеграм-канале «Локомотива» появился пост с соболезнованиями в связи с уходом из жизни переводчика команды Мурата Сасиева. Его не стало сегодня, 4 марта. Специалист работал в клубе с 2016 года.
«На 48-м году после продолжительной болезни из жизни ушёл переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев. Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь в любой трудной ситуации.
Футбольный клуб «Локомотив» шокирован этой новостью, выражает глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича и окажет им всю необходимую помощь и поддержку», — сказано в сообщении «Локомотива».
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