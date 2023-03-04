Михаил Галактионов сообщил о смерти переводчика «Локомотива» Мурата Сасиева
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1) сообщил, что на 48-м году жизни скончался переводчик московской команды Мурат Сасиев. Специалист работал в «Локомотиве» с 2016 года.
«Сейчас пришла трагическая новость, скончался наш переводчик Мурат. Команда только об этом узнала, этот человек был душой команды, он давно работает в «Локомотиве». Конечно, для нас это большой шок и удар. Вся команда посвящает ему эту победу, мы мысленно с ним», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
«Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда Галактионова сыграет в гостях с грозненским «Ахматом».
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