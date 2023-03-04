«Спасибо за поддержку, идём дальше». Дзюба высказался о победе «Локомотива» над «Ростовом»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идём дальше», — написал 34-летний российский форвард на своей странице в телеграм-канале.

В матче с «Ростовом» Дзюба оформил хет-трик, который стал дебютным в составе железнодорожников. Благодаря этому форвард сумел перешагнуть отметку в 150 мячей в рамках российского чемпионата. «Локомотив» по итогам тура набрал 16 очков, но остался на 13-м месте турнирной таблицы, в зоне стыковых матчей. В следующем туре московский клуб сыграет с «Ахматом». Игра состоится 11 марта, начало – в 16:30 мск.