«Спасибо за поддержку, идём дальше». Дзюба высказался о победе «Локомотива» над «Ростовом»
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги и поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Всех с важной победой! Спасибо за поддержку, идём дальше», — написал 34-летний российский форвард на своей странице в телеграм-канале.
В матче с «Ростовом» Дзюба оформил хет-трик, который стал дебютным в составе железнодорожников. Благодаря этому форвард сумел перешагнуть отметку в 150 мячей в рамках российского чемпионата. «Локомотив» по итогам тура набрал 16 очков, но остался на 13-м месте турнирной таблицы, в зоне стыковых матчей. В следующем туре московский клуб сыграет с «Ахматом». Игра состоится 11 марта, начало – в 16:30 мск.
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