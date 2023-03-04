19-летнего экс-защитника «Ромы» и «Вероны» Диаби задержали с наркотиками и € 60 тыс.

Бывший защитник «Ромы» и «Вероны» Абдураман Диаби был задержан полицией. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

У игрока было обнаружено 160 граммов гашиша, два грамма кокаина и € 60 тыс. наличными. Сообщается, что в марте 2022 года футболист также был задержан с наркотиками. Сообщается, что после проверок, проведённых в машине, Диаби пытался заблокировать свои смартфоны, чтобы сотрудники правоохранительных органов не могли их просмотреть. Против Абдурамана также играет тот факт, что его младшая сестра была поймана с поличным, когда выбрасывала обёртки от гашиша из окна их дома.

В нынешнем сезоне «Верона» отдавала 19-летнего защитника в аренду в «Имолезе». Эта команда выступает в итальянской Серии С.