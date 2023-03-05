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«Не хотелось её менять». Кроос назвал самую любимую форму, в которой играл за «Реал»

«Не хотелось её менять». Кроос назвал самую любимую форму, в которой играл за «Реал»
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос считает форму испанского клуба образца сезона-2019/2020 самой красивой, в которой он когда-либо играл.

«Форма сезона-2019/2020, безусловно, самая красивая, в которой я когда-либо играл. В течение года я говорил себе: «мы должны выиграть титул в этой футболке. Если мы этого не сделаем, это будет неуважением к этой майке». Хорошо, что мы стали чемпионами. Порой мне даже не хотелось её менять, я хотел забрать её домой, хоть у меня их было под 60. Понимал, что рано или поздно их все заберут на подарки», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на подкаст «Einfach mal luppen».

33-летний Тони Кроос выступает за «Реал» с 2014 года.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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