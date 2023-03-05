«Она не годится для игры в футбол». Тони Кроос раскритиковал форму «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос остался недоволен футболкой, в которой испанская команда выступает по ходу нынешнего сезона. На ней присутствует воротник, что не нравится немецкому игроку.
«В этом сезоне мы вновь играем с воротником. Рубашка поло — не футбольная форма, и это касается всех производителей. Рубашки с воротником не годятся для игры в футбол: они неудобны и совсем не приятны. Им осталось добавить несколько пуговиц и мы будем играть в рубашке», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на подкаст «Einfach mal luppen».
В нынешнем сезоне 33-летний Кроос в 33 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 5 марта 2023
-
10:35
-
10:28
-
10:10
-
10:04
-
10:03
-
09:56
-
09:48
-
09:47
-
09:32
-
09:19
-
09:16
-
09:13
-
09:00
-
08:47
-
07:40
-
06:51
-
05:44
-
03:25
-
02:22
-
01:42
-
00:57
-
00:55
-
00:54
-
00:52
-
00:45
-
00:44
-
00:35
-
00:32
- 4 марта 2023
-
23:53
-
23:52
-
23:46
-
23:43
-
23:38
-
23:24
-
22:55