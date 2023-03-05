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«Она не годится для игры в футбол». Тони Кроос раскритиковал форму «Реала»

«Она не годится для игры в футбол». Тони Кроос раскритиковал форму «Реала»
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос остался недоволен футболкой, в которой испанская команда выступает по ходу нынешнего сезона. На ней присутствует воротник, что не нравится немецкому игроку.

«В этом сезоне мы вновь играем с воротником. Рубашка поло — не футбольная форма, и это касается всех производителей. Рубашки с воротником не годятся для игры в футбол: они неудобны и совсем не приятны. Им осталось добавить несколько пуговиц и мы будем играть в рубашке», — приводит слова Крооса AS со ссылкой на подкаст «Einfach mal luppen».

В нынешнем сезоне 33-летний Кроос в 33 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Атлетико М». Испанская Примера 2022/2023. 23-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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