Ди Мария намерен остаться в «Ювентусе» и сыграть на Кубке Америки-2024

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария, которого связывали с уходом из итальянской команды по окончании сезона, вероятно, продлит с ней контракт ещё на год. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, 35-летний Ди Мария хочет остаться в европейском чемпионате, чтобы подготовиться к предстоящему Кубку Америки в лучшей форме. Аргентинец намерен принять участие в турнире в составе национальной команды. Сообщается, что Ди Мария готов играть за «Ювентус» даже в том случае, если они не будут представлены в еврокубках.

Анхель Ди Мария стал игроком «Ювентуса» летом 2022 года. В 22 матчах за команду он забил семь голов и отдал семь результативных передач. Контракт между сторонами подписан до конца сезона.

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