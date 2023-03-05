«Знал все языки мира». Юрий Сёмин отреагировал на смерть переводчика «Локомотива» Сасиева
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на смерть переводчика железнодорожников Мурата Сасиева.
«Мы с Муратом Самиевым работали ещё в «Мордовии». Это очень талантливый человек, который в совершенстве знал, наверное, все языки мира. Это очень добрый человек и очень внимательный к людям. Большая потеря для всех нас», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сасиев работал в «Локомотиве» с 2016 года. Он скончался на 48-м году жизни, о чём сообщил главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).
«Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда Галактионова сыграет в гостях с грозненским «Ахматом».
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