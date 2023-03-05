Роджерс: Мэддисон очень важен для «Лестера». По влиянию на игру он похож на Каземиро

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс назвал полузащитника Джеймса Мэддисона ключевым игроком своей команды и сравнил его с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Каземиро.
«Он очень важный игрок для нас, для всей команды. Джеймс придаёт команде новые возможности.
Топ-игроки делают других лучше. Посмотрите, как приход Каземиро изменил «Манчестер Юнайтед». Не случайно, когда он играет, они выглядят совсем по-другому. Почему? Потому что он топ-игрок.
Вот до чего дорос Джеймс. Джеймс очень влиятельный для нас игрок, но мы не должны полагаться только на него. Другие игроки также должны показывать характер, работу и стремление.
То, что он делает во время игры, помогает всей команде. Он никогда не прячется от мяча, у него достаточно мужества, чтобы взять на себя эту ответственность, и это заставляет команду играть, но это должна быть ответственность каждого», — сказал Роджерс на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).
- 5 марта 2023
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