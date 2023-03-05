«Краснодар» — «Торпедо»: составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 5 марта, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и московское «Торпедо». Главный арбитр матча Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 16:30 мск. Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Петров, Сперцян, Баньяц, Кади, Ахметов, Мозес, Кордоба.
«Торпедо»: Довбня, Кутепов, Журавлёв, Шляков, Роганович, Енин, Нетфуллин, Рейна, Юзепчук, Караев, Стефанович.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. «Торпедо» находится на последнем, 16-м месте, набрав шесть очков. Матч команд в первом круге завершился победой «Краснодара» со счётом 4:1.
- 5 марта 2023
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