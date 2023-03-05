Борис Игнатьев: про Дзюбу будут говорить как про Стрельцова, Симоняна, Аршавина

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба заслужил сравнение с легендарными советскими и российскими футболистами.

«Первые матчи «Локомотива» в Кубке России показали, что Артём способен реально помочь. Мог забить, попал в штангу, выглядел привлекательно. При том что он не набрал кондиции. Заметно, что много пропустил, объём двигательной деятельности у него не такой большой. Но, как только «Локомотив» будет встречаться с командами, которые концентрируются у своих ворот, здесь Дзюба имеет шанс вновь превратиться в короля чужой штрафной.

Ещё пару матчей, и мы уже будем вспоминать его прежнего, а со временем Дзюба встанет в ряд больших мастеров, про него будут говорить как про Стрельцова, Симоняна, Аршавина… Конечно, игроками такого калибра надо дорожить, их поддерживать. Это золотой фонд нашего футбола», — — приводит слова Игнатьева «Спорт уик-энд».