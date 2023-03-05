Борис Игнатьев высказался о натурализации Малкома и Клаудиньо

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением о получении российских паспортов бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Для чего? Не знаю, может, Малком и Клаудиньо решили весь остаток жизни провести в Петербурге, тогда честь им и хвала. Но я в это не верю! Но, если «Зенит» решил вывести бразильцев из числа легионеров, обойти квоту, то возникает вопрос: с кем тогда петербуржцы собираются соревноваться в чемпионате? Ну ладно бы это ещё происходило под Лигу чемпионов. А в нынешней ситуации? Не понимаю смысл такого шага.

Чтобы не потерять темп, «Зениту» нужно создавать условия развития для нового поколения талантливых игроков. На это направление следовало бы бросить питерскому клубу свои силы. Что же касается появления бразильцев в нашей сборной, то лично я не поддерживаю такие начинания.

Сможет ли «Зенит» выставить состав из 11 россиян, как это сделал «Спартак»? (в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом». — Прим. ред.). Нет, надеяться на такое не стоит. В петербургском клубе свои подход и восприятие. Акцией с Малкомом и Клаудиньо они показали, что им нужен результат. Вероятно, потому что приучили болельщиков из Петербурга к победам, регалиям. Но надо пробовать и другие пути развития.

Получение паспортов бразильцами говорит о том, что ставка на иностранный легион продолжится. Тем более что пока иностранцы помогают достичь всех целей, которые ставятся перед клубом», — приводит слова Игнатьева «Спорт уик-энд».