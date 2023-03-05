Быстров — о хет-трике Дзюбы: выходит пенсионер и разрывает «Ростов» на их поле

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на выступление форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1). Дзюба в минувшей игре забил все голы своей команды, оформив хет-трик.

«Не ожидал такого от него, честно. Молодые футболисты ничего не могут сделать — выходит пенсионер и разрывает «Ростов» на их поле. К Дзюбе вопросов абсолютно никаких. К молодым же — много. Главное, что Галактионов ему доверяет и ставит в основной состав. Строит вокруг него игру.

Второй мяч в ворота Дзюба забил, когда шёл прогулочным шагом в штрафную, любуясь голубым небом и считая на нём летящих птичек. За это если не ноги отрубать защитникам, то я не знаю, что вообще тогда делать. Третий — более трудовой мяч.

Скорее всего, был разговор с Пиняевым и Глушенковым. В первом матче со «Спартаком» было недопонимание. Пиняев смещался и хотел, чтобы Дзюба открывался за спину, а он показывал — я здесь, играй в недодачу. Галактионов, наверное, расставил акценты на установке, дал правильный посыл, как играть», — написал Быстров в своём телеграм-канале.