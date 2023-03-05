Иван Игнатьев: Артём Дзюба — лучший бомбардир России

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев похвалил одноклубника Артёма Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова» (3:1) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги.

Как мне матч? Победа — это самое главное. Поле не в лучшем состоянии, была верховая игра такая.

Дзюба — топ? Ну, вы же сами все видели. Он забил три мяча. Было бы смешно говорить, что он не топ. Это — лучший бомбардир нашей страны.Тяжело с ним играть? Ну, мы разноплановые. Я стараюсь играть, делаю все от себя зависящее. Он уже достаточно опытный футболист, — приводит слова Игнатьева РБ Спорт.

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» в зимнее трансферное окно, подписав контракт на правах свободного агента до конца сезона. В матче с «Ростовом» Артём оформил свой шестой хет-трик в РПЛ.