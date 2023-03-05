«Лион» и «Лорьян» поделили очки в матче Лиги 1

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором «Лион» принимал «Лорьян» на стадионе «Групама». Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Томасом Леонаром. Его финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

По ходу встречи лионцы имели преимущество по ударам: они 14 раз били по воротам «Лорьяна», но только четыре попытки пришлись в створ. В итоге счёт так и не был открыт.

Команды, набрав по одному очку, продолжили занимать соседние позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Лорьян» имеет в активе 40 очков и располагается на девятом месте, «Лион» (39) – строчкой ниже.

Продолжает возглавлять первенство Франции «ПСЖ». Коллектив Кристофа Галтье после 26 игр набрал 63 очка. Ближайший преследователь — «Марсель» — уступает 11 очков, но по итогам тура имеет шанс сократить отставание.