Источник: Милонов 6 марта направит обращение Михаилу Мишустину с просьбой отменить Fan ID

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов в понедельник, 6 марта, направит обращение на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина, в котором попросит об отмене действия системы карт болельщиков (Fan ID) до устранения пробелов в её работе, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее Милонов рассказал, что вместе с коллегами готовит инициативу по отмене Fan ID. По мнению Милонова, введение паспортов болельщика достигло противоположного эффекта, так как весомая часть любителей футбола перестала приходить на стадионы.

Отметим, что в первой части сезона РПЛ на некоторые матчи первенства России можно было попасть, не оформляя Fan ID, а с недавнего времени это условие стало обязательным.

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