Тен Хаг потерпел крупнейшее поражение в тренерской карьере в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере.

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» под руководством нидерландского специалиста проиграл «Ливерпулю» со счётом 0:7. Для тен Хага этот результат стал худшим за 481 матч в качестве тренера.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 49 очков после 25 матчей. «Ливерпуль» находится на пятой строчке, заработав 42 очка. Лидирует «Арсенал» (63).

Напомним, на 43-й минуте матча первый гол забил форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо. Он получил мяч в штрафной и точно пробил в дальний нижний угол ворот «Манчестер Юнайтед». На 47-й минуте отличился уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. Он головой замкнул подачу Харви Эллиотта. На 50-й минуте Гакпо оформил дубль. Ему ассистировал Мохамед Салах, который раскачал защитника и сделал тонкий пас на ближний угол вратарской, откуда набежавший Гакпо пробил мимо де Хеа. На 66-й минуте голом отметился сам Салах. Египтянин сильно пробил по отскочившему мячу, который от перекладины влетел в сетку ворот. На 75-й минуте Нуньес оформил дубль. Он вновь забил головой, в этот раз после подачи Джордана Хендерсона. Через восемь минут свой второй мяч забил и Салах. Окончательный счёт на 88-й минуте установил форвард Роберто Фирмино — 7:0.

Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема: