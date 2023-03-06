Почему нокаут от «Ливерпуля» пойдёт на пользу «Манчестер Юнайтед»

Понадобилось время, чтобы с этим свыкнуться. После матча более-менее у всех болельщиков «Юнайтед» было схожее чувство: забыть(ся). Трудно представить, как себя чувствовали футболисты «Манчестер Юнайтед» на 80-й минуте на «Энфилде».

Отрицание: Да ну нет, как так можно было оставить Гакпо на пространстве? Фред, ау?! Ладно, просто не повезло. Первый тайм равный.

Если в прошлом разгромы от «Ливерпуля» ощущались как данность, теперь «МЮ» приехал чуть ли не как минимальный фаворит. И даже после первого тайма было нервно, но не вынос тела. По xG вообще 0,8 против 0,58.

А потом 47-я минута. И команда просто рассыпалась.

Гнев: ### [блин], нельзя же такие детские ошибки допускать всей командой в таком матче!

Дерьмо случается. Бывают дни, когда всё валится из рук и вообще ничего не получается. Хуже всего, когда в такой день ты ещё попадаешь на очень ответственное задание. Многие профессии позволяют взять отгул, сказаться больным или просто и честно забить на дела. Но не футбол. Заменить всех 11 игроков не получится.

Давид де Хеа Фото: Michael Regan/Getty Images

Ожидали, что будет тяжело, а попали под поезд. «Ливерпуль» жадно бросался на каждый мяч, чтобы развеять миф о собственном кризисе.

Торг: Ладно, отыгрывались и с 0:2, да и вообще сколько раз уже во втором тайме начинали играть гораздо лучше.

Хорошая новость: парни Юргена Клоппа со всем уважением отнеслись к сопернику. И отпинали с желанием. В прошлые годы, когда «Ливерпуль» громил «МЮ», не ощущалось такой мотивации. Даже наоборот: мерсисайдцы будто сочувствовали и не реализовывали весь потенциал. 5 марта 2023 года сделали максимум. Всё сошлось: восемь ударов в створ — семь голов.

Депрессия: О, Фирмино выходит, чтобы хет-трик сделать.

Роберто Фирмино и Трент Александер-Арнольд Фото: Michael Regan/Getty Images

Это был день, когда даже Каземиро ошибался и не бросался на мячи, как на последнюю тарелку с едой. «МЮ» банально перегорел. Проиграл этот матч намного раньше – когда выиграл Кубок лиги. Парадокс, но этот скромный трофей как криптонит высосал из команды эмоции. Слишком долго ждали хоть какую-то «чашку» и очень старались показать, что и этот состав может больше, чем попадать в мемы. Да, теперь у публики будет новый – про 0:7.

Принятие: Ага, ок, семь. Когда следующий матч?

Эмоции – такое же «топливо», как физическая готовность. Ментальную силу можно прокачивать и постоянно камбэчить, но однажды просто сработает класс противника. Поймав тебя в нокдаун, он не оттянется для перестраховки, а продолжит тебя метелить.

Тут может пригодиться физика, но за этот сезон «МЮ» уже отыграл 41 матч. Естественно, такое количество матчей влияет на состав. Было четыре турнира, стало три. Это не отменяет график «через два дня на третий» больше полугода. Команда не стала больше – по количеству или качеству.

Эрику тен Хагу всё ещё приходится использовать Ваута Вегорста где угодно, кроме линии нападения. Потому что Тони Марсьяль перманентно травмирован, а сам Вегорст не готов решать эпизоды. Давид де Хеа всё так же боится мяча и ломает первую стадию нападения. Фред по-прежнему гиперактивен, что иногда мешает его концентрации и приводит к ключевым ошибкам. Диогу Дало чередует отличный матч с провальным. И даже Лисандро Мартинес может потерять голову. Это не оправдание, а данность.

Эрик тен Хаг Фото: John Powell/Getty Images

0:7 – провал конкретно тен Хага? Безусловно. Теперь, возможно, Эрик будет чаще использовать ротацию. Или доверится молодёжи. Для игроков резерва сейчас лучший момент, чтобы отобрать место в основе.

Во втором тайме тренер потерял управление командой. И это важнее, чем цифра на табло. Это катастрофа не проекта тен Хага, а нынешнего состава «МЮ», который слишком поверил в себя. Успешная серия привела к тому, что вопросы о квадрупле перестали быть ироничными. На третий-четвёртый раз тен Хаг уже как-то почти серьёзно отвечал, что «это возможно», «приятно об этом думать», но «надо идти от игры к игре». Реальность жёстко приземлила ожидания: «МЮ» действительно нужно думать о каждом следующем сопернике как о главном. Хотя кому-то из футболистов это вряд ли поможет остаться в команде летом.

Тренерского гения недостаточно, чтобы всерьёз рубиться за трофеи со слабым составом. Часть футболистов просто не соответствуют запросам топ-клуба. Не так много игроков «МЮ» пригодились бы тому же «Ливерпулю», не говоря уж о попадании в стартовый состав Клоппа.

Футболисты «МЮ» Фото: Michael Regan/Getty Images

В общем, команда охладилась перед завершающей частью сезона, и это уже хорошо. Помимо того, есть основания думать, что не будет какой-то особенной встряски. После матча Бруну Фернандеш и Люк Шоу (ему вообще уважение, что вышел после такого фиаско) довольно спокойно объяснили, что «это было неприемлемо». Шоу признал, что «стандарты явно упали после победы в Кубке лиги. В последних матчах мы не были похожи на самих себя». На следующий день команда собралась утром в 9:00, в обычное время, и лишь сам тен Хаг приехал на два часа раньше. «Проиграли 0:7» – это просто нужно принять. И дать команде возможность выжечь этот матч из памяти сезона.