«Тен Хаг расправится со своей командой. Всё кончено». Англия ошарашена позором «МЮ»

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. Для «красных дьяволов» это повторение самого худшего результата – с таким счётом клуб трижды проигрывал в чемпионате Англии в 1926, 1930 и 1931 годах. Поражение «Манчестер Юнайтед» стало главной темой футбольной Англии вечером в воскресенье. Разбираемся, что писали в СМИ об этом провале.

The Telegraph: «У тен Хага никогда не будет более унизительного дня в качестве тренера «МЮ»

Сразу после матча журналист The Telegraph Крис Баскомб, увидевший разгром «Манчестер Юнайтед» вживую, поделился своими эмоциями: «Не уверен, что кто-то может поверить в то, что только что произошло на «Энфилде». Это убедительное подтверждение того, что «Ливерпуль» снова станет мощной силой в следующем сезоне, и столь же очевидный факт, что «МЮ» нужно ещё немало времени, прежде чем стать претендентами на титул. Возможно, у тен Хага никогда не будет более унизительного дня в качестве тренера «Манчестер Юнайтед».

Игроки «МЮ» после гола «Ливерпуля» Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что никогда не играл в такой команде, которая так безвольно проигрывала:

– Шокирующий день. Гол Дарвина Нуньеса сразу после перерыва – это был конец матча. Ведущие игроки были обескуражены. Они не проявили никаких лидерских качеств. Голы, которые они пропустили, были позорные. Именно они [лидеры] подвели клуб сегодня… Слава богу, я никогда не был частью команды, которая так сильно уступала бы «Ливерпулю». Игрокам будет стыдно за такое выступление. Во втором тайме, когда стало тяжело, они просто пропали.

BBC Sport: «Тен Хаг расправится со своей командой»

Экс-игрок «МЮ» Дион Даблин предъявил полузащитникам: «Игра некоторых футболистов была ужасна. Что случилось с Каземиро? Фредом? Они все пропали без вести. Тен Хаг вернётся на тренировочную базу и расправится со своей командой, потому что всё кончено. Я не вижу, чтобы он что-то предпринял в раздевалке, он не такой».

«За семь дней «Манчестер Юнайтед» прошёл путь от радости первого трофея с 2017 года в Кубке футбольной лиги над «Ньюкаслом» на «Уэмбли» до боли от унижения на «Энфилде». Странно, но «МЮ» играл вничью в этом матче до 43-й минуты, пока Фернандеш и Рашфорд не упустили, возможно, два лучших шанса, прежде чем Гакпо забил гол и небо рухнуло на команду тен Хага. У «МЮ» был тяжёлый календарь, но то, как они проиграли, должно быть позором для тренера, игроков и болельщиков. Оправданий быть не может. Аргентинский защитник Мартинес, обычно такой надёжный и боевой, был разорван на части, особенно когда Салах устроил ему весёлый танец, чтобы организовать гол для Гакпо. Коди решил исход игры, забив третий мяч «Ливерпуля» через пять минут после перерыва», – написал футбольный обозреватель Фил Макналти из BBC Sport.

Мохамед Салах Фото: Peter Byrne/Getty Images

Daily Mail: «К концу матча они были не более чем толпой»

Оливер Холт из Daily Mail, побывавший на «Энфилде», заявил, что болельщики «Ливерпуля» просили 10 голов: «Мы хотим 10, мы хотим 10», – пел стадион. В знаменитую ночь на «Энфилде» это было почти единственное, чего не смогли добиться игроки «Ливерпуля». Также журналист прокомментировал будущее тен Хага: «Это поражение не сведёт на нет весь прогресс Эрика тен Хага на «Олд Траффорд», но ставит много вопросов о том, как далеко ещё предстоит пройти в возрождении команды. Дело не только в поражении. Дело в характере. «МЮ» был разгромлен. К концу матча они были не более чем толпой. Они отстают от «Арсенала» на 14 очков и потеряли одну из своих игр в запасе. Надежды на то, что они ещё смогут побороться за титул, улетучились».