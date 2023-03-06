Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: «Зенит» не потратил много сил в победном матче с «Пари НН»

Радченко: «Зенит» не потратил много сил в победном матче с «Пари НН»
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о победе сине-бело-голубых над «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Зенит» уверенно победил. Не дали ни одного шанса усомниться, кто в этом матче хозяин. Контролировали игру на протяжении всего матча и уверенно победили. Причём, как мне кажется, не потратив на это много сил.

Что касается «Спартака», они упустили свой шанс в матче с «Уралом». Да и игра складывалась так, что «Спартак» мог проиграть в концовке и не набрать ни одного очка. Здесь всё закономерно. Как я и говорил раньше, не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» упустил чемпионство», – приводит слова Радченко Metaratings.

«Зенит» набрал 45 очков в 18 матчах и лидирует в чемпионате России, опережая «Спартак» на восемь очков. «Нижний Новгород» находится на 12-м месте с 19 очками. В следующем туре команда Сергея Семака встретится дома с «Химками». Встреча пройдёт 12 марта.

«Зенит» улетает от «Спартака». Новый бразилец команды — это что-то удивительное «Зенит» улетает от «Спартака». Новый бразилец команды — это что-то удивительное
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023