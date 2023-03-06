Артём Дзюба — о фоле Баринова в матче с «Ростовом»: здесь жёлтая, хотя…

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал спорный эпизод, произошедший в матче его команды с «Ростовом» (3:1) в 18-м туре Российской Премьер-Лиги. На 60-й минуте полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сфолил на хавбеке «Ростова» Данииле Уткине. Главный арбитр Сергей Карасёв показал капитану железнодорожников жёлтую карточку.

«Красная карточка Баринову за фол на Уткине? Считаю, что нет. Это жёлтая, таких эпизодов очень много в игре происходит, когда… Хотя, здесь...» — засомневался Дзюба в программе «На футболе» на Первом канале.

Фото: Трансляция матча

Фото: Трансляция матча

34-летний Дзюба стал автором всех трёх голов своей команды в этом матче. Нападающий перешёл в команду в феврале 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.