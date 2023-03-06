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Матюиди: Мбаппе сегодня — это мировая звезда. Его ждут на всех стадионах

Матюиди: Мбаппе сегодня — это мировая звезда. Его ждут на всех стадионах
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Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Блез Матюиди поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, заявив, что французский форвард представляет собой футбол сегодняшнего и завтрашнего дня. Экс-полузащитник назвал игрока парижан мировой звездой.

«Сегодня он мировая звезда. Его ждут на всех стадионах. Он получил признание. Вот и всё, он представляет собой футбол сегодняшнего и завтрашнего дня», — приводит слова Матюиди «твиттер» Telefoot.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе сыграл 30 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых смог отметиться 30 забитыми мячами и восемью результативными передачами. В последней встрече за парижан нападающий установил рекорд клуба по забитым мячам (201).

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