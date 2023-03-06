Мбаппе: «ПСЖ» поедет в Мюнхен, чтобы обыграть «Баварию» и вернуться счастливыми

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил уверенность, что парижанам удастся пройти мюнхенскую «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов, одержав победу в выездном матче, который состоится 8 марта.

«Мы полны уверенности, потому что являемся отличной командой. Мы — «ПСЖ», и мы всегда нацелены на победу в любом матче. И мы поедем в Мюнхен, чтобы победить, выйти в следующий раунд и вернуться счастливыми», — приводит слова Мбаппе «твиттер» Telefoot.

Напомним, первый матч противостояния «ПСЖ» и «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов, проходивший в Париже, завершился победой мюнхенской команды со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил вингер «Баварии» Кингсли Коман.

Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»