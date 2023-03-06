Лепёхин: «Пари НН» никаких проблем «Зениту» не создал, в том числе благодаря Ренану

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин оценил дебют бразильского игрока обороны сине-бело-голубых Роберта Ренана в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

«Можно занести игру в актив Ренану. Первый матч за «Зенит», молодой парень. В таком возрасте сложно играть на этой позиции. На мой взгляд, достойно выглядел. Но нужно понимать, что «Зенит» в целом был очень мотивированным, быстро повёл в счёте. Такие матчи легче играются. Чтобы дать полноценную оценку игроку, тем более из Бразилии, нужно отталкиваться от того, как действовал соперник. «Пари НН» никаких проблем «Зениту» не создал, в том числе благодаря защитнику из Бразилии», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Напомним, 19-летний Роберт Ренан присоединился к «Зениту» зимой, перейдя из бразильского «Коринтианса».