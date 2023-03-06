Судья финала ЛЧ между «Баварией» и «ПСЖ» в 2020-м вновь отработает на их матче

Итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато назначена на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и «ПСЖ». Об этом сообщает сайт УЕФА. Отметим, что Орсато был главным судьёй матча команд в финале Лиги чемпионов в 2020 году. Тогда мюнхенцы победили со счётом 1:0, как и в первой игре нынешнего розыгрыша.
Помогать Орсато будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный арбитр – Маурицио Мариани. Судья VAR – Массимилиано Иррати, его ассистент – Паоло Валери.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 8 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало встречи – в 23:00 мск. Также в этот день состоится ответная игра между «Тоттенхэмом» и «Миланом» (0:1).
Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами. Видеоролик:
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