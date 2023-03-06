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«Солдат всегда возвращается в бой». Баннер фанатов «ПСЖ» — травмированному Кимпембе. Фото

«Солдат всегда возвращается в бой». Баннер фанатов «ПСЖ» — травмированному Кимпембе. Фото
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Во время матча французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Нантом», который прошёл в Париже 4 марта (4:2), болельщики хозяев развернули баннер, посвящённый защитнику команду Преснелу Кимпембе, который пропускал данную встречу из-за травмы.

Фото: Личный архива Преснела Кимпембе

Надпись на развёрнутом болельщиками баннере гласила следующее: «Солдат всегда возвращается в бой». Сам Кимпембе отреагировал на поддержку фанатов следующим образом: «Спасибо за вашу поддержку, она проникает прямо в сердце. Это очередное доказательство того, что парижские болельщики — самые лучшие. Я могу быть только благодарен вам за поддержку с первого дня. Ваш солдат вернётся в бой как можно скорее», — написал защитник в своих социальных сетях.

Кимпембе пострадал от разрыва ахилла, из-за которого он пропустит не только конец текущего сезона, но и начало следующего.

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