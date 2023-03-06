Станислав Черчесов оценил игру Артёма Дзюбы за «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне работающий в венгерском «Ференцвароше», заявил, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продолжает доказывать свою состоятельность и в 34 года в новом клубе.
«Никогда в нём не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру», — приводит слова Черчесова ТАСС.
Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» нынешней зимой, перейдя в московский клуб на правах свободного агента из турецкого «Адана Демирспор». Соглашение нападающего с железнодорожниками рассчитано до конца текущего сезона. Дзюба сыграл за «Локомотив» три матча: два в Кубке России со «Спартаком» и один в РПЛ с «Ростовом». В игре чемпионата России форвард отметился голевым хет-триком.
- 6 марта 2023
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