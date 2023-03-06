Представитель Дзюбы: после завершения карьеры Артём хочет попробовать себя тренером

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказал, что футболист по завершении карьеры, вероятно, попробует себя в роли тренера.

«Насколько я знаю, после завершения карьеры Артём хочет попробовать себя тренером. Но нельзя загадывать, жизнь покажет. То, что он не пропадёт, я точно могу сказать, в какую бы сферу не пошёл. Логично остаться в спорте, в футболе. Не знаю, какой из него будет функционер, тут всё зависит от команды. Мне кажется, нужно начать с тренерства, но это моё мнение. Но загадывать нельзя, знаю его судьбу, вдруг он окажется в театре», — сказал Гольдман в видео, опубликованном в телеграм-канале Nobel.

34-летний Гольдман в феврале 2023 года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.