Появилось расписание 1-го тура женской Суперлиги

Стало известно время начала матчей 1-го тура женского чемпионата России по футболу — 2023.

10 марта, пятница

В 16:30 мск санкт-петербургский «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» на стадионе «Смена».

11 марта, суббота

В 11:00 мск пермская «Звезда» встретится с казанским «Рубином» на стадионе «Амкар». В 11:30 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Локомотив» — «Енисей» на стадионе «Сапсан». В 14:00 мск начнётся матч «Краснодар» — «Ростов».

13 марта, понедельник

В 19:30 мск начнётся матч «Динамо» — ЦСКА. Время начала игры «ВДВ-Рязань» — «Чертаново» будет определено позднее.

В женской Суперлиге 2022 года победу одержали футболистки «Зенита». Вторым стал ЦСКА, а бронзовые медали выиграл «Локомотив».