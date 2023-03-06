Появилось расписание 1-го тура женской Суперлиги
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Стало известно время начала матчей 1-го тура женского чемпионата России по футболу — 2023.
10 марта, пятница
В 16:30 мск санкт-петербургский «Зенит» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» на стадионе «Смена».
11 марта, суббота
В 11:00 мск пермская «Звезда» встретится с казанским «Рубином» на стадионе «Амкар». В 11:30 мск прозвучит стартовый свисток в матче «Локомотив» — «Енисей» на стадионе «Сапсан». В 14:00 мск начнётся матч «Краснодар» — «Ростов».
13 марта, понедельник
В 19:30 мск начнётся матч «Динамо» — ЦСКА. Время начала игры «ВДВ-Рязань» — «Чертаново» будет определено позднее.
В женской Суперлиге 2022 года победу одержали футболистки «Зенита». Вторым стал ЦСКА, а бронзовые медали выиграл «Локомотив».
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