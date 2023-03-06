Геркус: отказ «Торпедо» от Дзюбы стал для меня тяжёлым. Ранее это же случилось в «Локо»

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус рассказал подробности срыва приглашения российского форварда Артёма Дзюбы в клуб, после чего 34-летний футболист перешёл в «Локомотив».

«В нашей ситуации Дзюба был оптимальным решением. Уже не такой быстрый, но качественный, настырный, толковый в подыгрыше. Я в Дзюбу верил. Остальные — не знаю, но, если в принципе доверять мнению президента клуба, должны были верить и они. А если не доверять… В общем, я свою точку зрения озвучил: «Дзюба — наш выход». Ответом были тяжёлые раздумья и слова: «Дзюба — не наш выход». Это произошло ещё в начале января.

Талалаев? Он занял, скорее, нейтральную позицию. Не против и не сильно за — с учётом продолжения поисков. Мне казалось, что поиски поисками, но Дзюба оптимальный вариант в плане как выгод, так и рисков, поэтому надо брать. Адаптируется ли в России условный француз из «Ботева», проводящий там первый сезон и забивший в 18 матчах 10 голов, неизвестно. Истинное соотношение сил между чемпионатами Болгарии и России тоже в тумане. Про Дзюбу же точно известно: до конца сезона забьёт не меньше трёх‑четырёх. При умном подыгрыше — больше. «Дзюба не забьёт» — такой опции нет, это нереально.

Для меня отказ от Дзюбы стал тяжёлой историей, причём повторной. Впервые такое было в «Локомотиве», где совет директоров по каким‑то мутным причинам заблокировал его трансфер. Теперь это случилось в «Торпедо». Фатальное решение, мы обречены вспоминать его ещё очень долго.

Чем объяснили отказ от Дзюбы? Первая причина — возможный негатив болельщиков, хотя у меня была уверенность в обратном. У Дзюбы миллион сто тысяч подписчиков в известной сети, больше, чем у любого клуба РПЛ. К нему за автографом по двести человек выстраивается. Дзюба в «Торпедо» — это кассовые сборы и всеобщее внимание. Второй повод — опасения за физическую форму Дзюбы. Это даже обсуждать было смешно, я промолчал.

Третья причина? Атмосфера в раздевалке. Самый трудноизмеримый показатель. Видимо, без Дзюбы и его голов атмосфера дивно хороша», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».