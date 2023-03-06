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Геркус: Гончаренко — был реальной целью «Торпедо», но мы опоздали на пару дней

Геркус: Гончаренко — был реальной целью «Торпедо», но мы опоздали на пару дней
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Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус заявил, что клуб мог возглавить нынешний главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко до того, как подписал контракт с командой из Екатеринбурга, а также экс-наставник «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков, сейчас работающий в кипрской «Кармиотиссе».

«Надеясь переломить печальную турнирную тенденцию, я настоял в октябре на приглашении Андрея Талалаева, который оказался свободным на тот момент. В Кубке кое‑чего добились, дважды выиграли, в чемпионате несколько раз были близки к очкам, — не получалось, уже набрали инерцию падения. Идея сохранить состав, выигравший Первую лигу, не моя, а совета директоров. Но готов взять на себя часть ответственности за чужое решение. Возможно, летом кого‑то не докупил, не настоял на своем тренере, не привёл в команду Гончаренко или Кержакова.

Виктор Гончаренко был реальной целью? На определенном этапе, задолго до Талалаева. Я опоздал всего на день‑два, тренер возглавил «Урал», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

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