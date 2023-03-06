Геркус: Гончаренко — был реальной целью «Торпедо», но мы опоздали на пару дней

Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус заявил, что клуб мог возглавить нынешний главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко до того, как подписал контракт с командой из Екатеринбурга, а также экс-наставник «Пари Нижний Новгород» Александр Кержаков, сейчас работающий в кипрской «Кармиотиссе».
«Надеясь переломить печальную турнирную тенденцию, я настоял в октябре на приглашении Андрея Талалаева, который оказался свободным на тот момент. В Кубке кое‑чего добились, дважды выиграли, в чемпионате несколько раз были близки к очкам, — не получалось, уже набрали инерцию падения. Идея сохранить состав, выигравший Первую лигу, не моя, а совета директоров. Но готов взять на себя часть ответственности за чужое решение. Возможно, летом кого‑то не докупил, не настоял на своем тренере, не привёл в команду Гончаренко или Кержакова.
Виктор Гончаренко был реальной целью? На определенном этапе, задолго до Талалаева. Я опоздал всего на день‑два, тренер возглавил «Урал», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».
- 6 марта 2023
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