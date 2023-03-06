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«Рубин» обыграл «Кубань» и поднялся на второе место в Первой лиге, обойдя «Аланию»

«Рубин» обыграл «Кубань» и поднялся на второе место в Первой лиге, обойдя «Аланию»
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Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Кубань» на одноимённом стадионе в Краснодаре принимала казанский «Рубин». Финальный свисток главного арбитра Артура Фёдорова зафиксировал победу гостей со счётом 2:1.

Основные события в игре развернулись в концовке первого и начале второго таймов. На 42-й минуте Александр Зотов вывел «Рубин» вперёд, но ещё до свистка на перерыв Нури Абдоков сравнял счёт. Спустя четыре минуты после начала второй половины встречи Алексей Грицаенко снова поразил ворота «Кубани». Итог – 2:1 – подопечные Юрия Уткульбаева увозят из Краснодара три очка.

Благодаря победе «Рубин» набрал 40 очков и обошёл «Аланию» в турнирной таблице, поднявшись на вторую позицию. В активе краснодарцев 16 очков – команда на 16-м месте.

Россия - Мелбет Первая лига. 21-й тур
06 марта 2023, понедельник. 17:30 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Зотов – 42'   1:1 Абдоков – 45'   1:2 Грицаенко – 50'
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