Воспитанник «Спартака» Пуцко: был в шоке после смерти Козлова. Мы близко дружили

Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко, который является воспитанником «Спартака», рассказал, что его шокировала новость о смерти Александра Козлова, который также выступал в академии красно-белых. Козлов скончался летом 2022 года, сообщалось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Самый сильный мой ровесник из «Спартака»? Саша Козлов — и не только у нас, а по всей стране был сильнейший. Постоянно забивал. Помню, как летом друг мне скинул новость о том, что Саша умер. Я вначале даже не понял, а как прочитал сам, был в шоке. Приезжал на похороны в манеж «Спартака». Мы близко дружили», — приводит слова Пуцко Sport24.

Последним клубом Козлова стал крымский «Фаворит-ВД-Кафа», за который он выступал с 2021 года.